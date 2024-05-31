ボッテガヴェネタ イントレチャート ラウンドファスナー 長財布 黒 レザー

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ボッテガヴェネタ大容量 ラウンドファスナー二つ折り長財布■シリアルナンバーあり■実寸サイズ縦:約11.5cm横:約21cmマチ:約2.6cm(撮影時の採寸)■ブラック、黒■イントレチャートレザー■お札入れ、コインケース、フリーポケット2コ、カードポケット12コ■購入先2023年09月21日日本流通自主管理協会加盟店(AACD)/質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。■管理番号J2023-0921-2-10■付属品→本体、箱、保存袋■コンディションの備考商品ランク→SA ・外側→目立ったキズやヨゴレなし ・底面→角スレほぼなし ・におい→特になし ・メイン口→開閉可能 ・内側→コイン跡、押し跡あり-----------------------------------------------------------指標となる「商品ランク」を設定しております。・S→新品、もしくは未使用品と判断できるもの・SA→ほぼ使用感は見られず、キレイな状態であるもの・A→使用感、ヨゴレやキズ等が少ないもの・AB→一般的な使用感のあるもの・B→目立ったヨゴレやキズ等があります-----------------------------------------------------------□購入前に必ずプロフィールのチェックをお願いします。□お値下げ対応可能ですが、ご希望額を提示の上コメントをお願い致します。数万円、数千円のお値下げは出来ません。□全て古物品です。コンディションや状態は必ずお写真を確認してください。また、神経質な方はご遠慮ください。群馬公安委員会より古物商取引許可証の取得済です。(421142021042号)正規品のみ扱っておりますのでご安心くださいませ。#りっきいブランド品