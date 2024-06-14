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商品詳細
米空軍第154航空団第199戦闘飛行隊（F-22A.HH）のオリジナルキャップです。F-22Aラプターを運用しており、しばしば訓練のため来日しています。航空祭でパイロットから直接購入したもので、コレクションとして保管していたので未使用品になります。サイズはフリーで後部のアジャスターで調節できます。カラー...グレー形...ベースボール#米軍#米空軍#飛行隊#戦闘機#ラプター#パイロット#航空祭#航空ショー#エースコンバット#帽子#キャップ
http://narcologia.ru/goods/stealth50576.html
http://narcologia.ru/goods/freshman429656.html
http://narcologia.ru/goods/encourage159372.html
米空軍飛行隊キャップ
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