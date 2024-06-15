未使用　yuhaku ユハク　レザー二つ折り財布　グラデーション　パティーヌ

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品質に定評のあるレザーブランド、ユハクから美しいグラデーションカラーが特長のレザー二つ折り財布です。 県内ブランドショップにて購入しました。下染めした革で製品化した後、職人が一点一点を手染めでグラデーションを施します。艶やかで透明感のある輝きは丁寧に使い込んでいくと年々味わいが増し、所有する喜びも深くなる逸品です。華やかでも落ち着いた雰囲気を持つ大人の財布です。カードスロット、内側に多数のポケット等使い勝手の良さを備えています。インスタ等SNSでも映えます。クラフトマンシップ溢れるアイテムを是非お楽しみください。サイズ12×9.5厚さ約3.5未使用ですが保管、経年による多少の変化等ある場合がございます。完全完璧をお求めの方はご遠慮いただければと思います。