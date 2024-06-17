美品☆ ヴィヴィアンウエストウッド ラウンド長財布 ビッグオーブ レザー 黒

○アイテムヴィヴィアンウエストウッドVivienneWestwoodエクゼクティブラウンドファスナー長財布サイズ 縦10cm横20cmマチ2,5cm 札入れ：2層／小銭入れ：2層（中にポケット有）／カード入れ：12枚分／ポケット：内側2つ付属品なし(商品のみとなります)箱は付きませんのでご了承下さい。⭐︎状態⭐︎著しい汚れや傷はありませんレザー製品になりますジッパー持ち手が若干薄くなってます。今後も長く活用できる一品です自宅保管につき神経質な方は御遠慮願います。⭐︎購入⭐︎コメント無し即購入大歓迎です。専用中でもコメントやり取り中でも購入が早い方を優先させて頂きます⭐︎お問い合わせ⭐︎商品に関して不明点があればお気軽にコメントをお願いします⭐︎発送⭐︎リサイクル資材にて、簡易梱包にて発送しますのでその際の折じわはご了承下さい大手リサイクルショップで購入 100%正規品。プロフィールの確認はお願いします。最後までご覧頂きありがとうございました。



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