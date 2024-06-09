D\u0026Gキャンバス　ベルト

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断捨離です。心斎橋ショップにて購入しました。ブルー系で今の季節には映えると思います。多少の使用感はありますがまだまだ着用頂けると思います。ブランド:D\u0026G色:ブルー系×オフ【サイズ】95全長 約110㎝(バックル先端から)幅約4㎝ぐらいです。※素人採寸ご了承くださいMADEINITALY素人撮影のため多少の見え方の違いなどもあるかと思いますのでご了承の程よろしくお願い致します。■状態大きなダメージは無いと思いますがあくまでも中古ですので、完璧な品をお探しきの神経質な方は購入を控えて頂くようお願い致します。見落としあればお許しください。ケース等備品はありません。自宅保管、簡易包装ご了承の程お願いします。#ドルチェガッバーナ#DOLCEGABBANA