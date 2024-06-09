【極美品】ペダラ (28) スニーカー 運動靴 ウォーキング 防水 レザー

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【商品詳細】●ブランド●pedala(ペダラ)●サイズ●表記サイズ：28EEEアウトソール全長：31.5cm横幅：11cmヒール(ソール)の高さ：3cm●カラー●ブラウンGORE-TEX状態は画像にてよくご覧くださいませ♪●御購入を検討の皆様へ●シューキーパーは付属しません。除菌クリーニング済みです。神経質な方は、ご遠慮下さい。おまとめ購入など同梱希望の方もコメント欄にてご相談下さい。購入者様都合(サイズ間違い、イメージと違う、間違えて購入した等)での返品返金は致しかねます。お支払いが完了されてから、48時間以内に発送させていただきます。ご購入の際はプロフィールをよく読んでご納得の上で購入されたものとします。ご了承頂ける方のみよろしくお願いいたします。気になる点などございましたらお気軽にコメントくださいませ^_^フォローして頂ければ新着商品の通知が届きますので、是非フォローもお願いいたします。#EriShop←他の商品もご覧いただけます！