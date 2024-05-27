ご覧いただきありがとうございます。サイズ 約40×30㎝原画 キャンバス 立体感あるテクスチャーに独特の質感を楽しんでいただくアートパネル。大きめサイズで存在感あり◎角度でシルバーがの輝きが変わります。いろいろな角度、場所で無加工撮影しておりますのでお写真ご拝見ください。作品保護スプレー済みかけ紐あり手書き、一点もの⚫︎なるべく本物の色に近づけて撮影しておりますが、携帯によって少し異なって見える場合がございます。⚫︎作製時裏面に絵の具がついている場合がございます。⚫︎キャンバスは個体差があり多少の歪みがあります。⚫︎絵の具やテクスチャーは乾燥時にヒビ割れが出来る場合がございます。ハンドメイドならではの色むら等気にされる方はご購入をお控え下さい。ご検討いただけますと幸いです(*ᴗ͈ˬᴗ͈)”#モダンアート#アートパネル#インテリア#インテリア絵画#抽象絵画#抽象画#おしゃれ#個性的#リビング#手書きアート#ニュアンス#ミッドセンチュリー#テクスチャーアート#月#夜空



現代アート 40×30㎝ 月 夜空 大きめ モダン アートパネル インテリア ...



現代アート 40×30㎝ 月 夜空 大きめ モダン アートパネル インテリア ...



現代アート 40×30㎝ 月 夜空 大きめ モダン アートパネル インテリア ...



現代アート 40×30㎝ 月 夜空 大きめ モダン アートパネル インテリア ...



現代アート 40×30㎝ 月 夜空 モダン アートパネル インテリア 抽象画 ...



現代アート 40×30㎝ 月 夜空 モダン アートパネル インテリア 抽象画 ...



現代アート 40×30㎝ 月 夜空 モダン アートパネル インテリア 抽象画の ...



現代アート 40×30㎝ 月 夜空 モダン アートパネル インテリア 抽象画-



現代アート 40×30㎝ 月 夜空 モダン アートパネル インテリア 抽象画 ...



現代アート 40×30㎝ 大きめ モダン 絵画 原画 抽象画 アートパネル ...



現代アート 40×30㎝ フレーム付き テクスチャーアート モダン インテリア-



現代アート 30㎝ 月 モダン テクスチャーアート インテリア 抽象画 アート



現代アート 30×30㎝ モダン 抽象画 アートパネル インテリア ...



現代アート 30×30㎝ モダン 絵画 抽象画 アートパネル インテリア ...



モダンアート 30×22㎝ 現代アート テクスチャーアート アートパネル ...