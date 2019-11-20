N268 Cartier カルティエ 時計 レディース

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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます！【送料無料】Cartierカルティエ時計レディース【状態】使用したさえの汚れや傷あります。後ろ面が剥がれてきており、ベルト部分が少し擦れています。目立つような傷はありませんので使用には問題ないと思います。動作確認済。～ご購入にあたってのお願い～写真でご判断いただける方のみ販売しております！状態・値下げ交渉等、ご質問受け付けておりますのでお気軽にどうぞ☆プチプチに梱包して発送致します！よろしくお願い致します！
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