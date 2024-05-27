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90s USA製 アメリカ政府 土地管理局 刺繍ロゴ 6パネル メッシュキャップ
商品番号 T74945416942
商品名

90s USA製 アメリカ政府 土地管理局 刺繍ロゴ 6パネル メッシュキャップ
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 3,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

………………………………………………………全商品や同じカテゴリの商品はこちらから！#MISSI_cap#MISSI_メッシュキャップ………………………………………………………◆ポイント・アメリカ合衆国内務省「BureauofLandManagement」の90年代ベースボールキャップ・スナップバック※郵便サイズに折り畳んで発送します◆サイズ頭囲：57～61cm　　　　　ツバ：7.0cm◆状態：B【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED【B】やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし【C】やや使用感があり部分的に目立った汚れやダメージがある【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある◆色：ブラウン　水色　黄緑　グリーン　カーキ　ホワイト◆素材：ポリエステル65％　コットン35％◆番号：2308002SC………………………………………………………◆注意事項・多少の使用感や細かな汚れ、Used特有の匂いがあるビンテージアイテムであることをご了承の上、ご購入お願いします。・その他の購入ルールはプロフィールをご確認お願いします。………………………………………………………
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