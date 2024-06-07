美品✨　PRADA レザー　ベルト　ブラウン　シルバー金具　ユニセックス

閲覧頂きありがとうございます！商品名PRADAプラダ レザーベルト36/90型番 2C3522カラー ブラウン 茶素材 レザー シボ加工シルバー金具大手リユース店で購入。鑑定済みの正規品です。状態ベルト穴に大きな広がり無し。一箇所小さな色落ちあり。写真参照願います。使用感もそこまで無く、またまだ使用可能です。サイズ全長110.5cm幅3cm送料 無料発送 24時間以内目処返品処理明らかに写真の状態と大きな乖離（キズ、スレ等）偽物であった場合、返品交渉承ります。ご検討宜しくお願いします。素材···本革



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