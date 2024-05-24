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Kith New Era 7 8/3
商品番号 L15001682005
商品名

Kith New Era 7 8/3
ブランド名 キス
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Kithnewera超美品✨kithtokyo非売品になります。着用回数５回以下と非常に保存状態は良好だと思われます。サイズ:7,8/3カラー:ネイビー
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