真鍮バックル☆八角R加工タイプ　6.2mm 厚

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真鍮製バックル 八角タイプR加工 オリジナルハンドメイド品6.2mm厚真鍮板切り出し加工39mm幅ベルト用バックル ※6mm厚くらい迄のベルトに装着可能です〖外寸〗横幅 74mm縦幅 56mm〖内寸〗横幅 54.5mm縦幅 39.2mm【重量】 88gピン稼働軸 4mmピンの太さ 5mm(根元部分)ピン先は5.5のピン穴に合わせて仕上げております☆ラウンド金型プレスによりフレーム縦横、稼働軸にもアール付け着脱がスムーズで装着感の良いバックルです【画像⑤】5mm厚ヌメ革ベルト装着イメージ■複数購入・ベルトセット購入の場合、同梱で送料重複分差し引いて書き変え致しますご希望の方は購入前にお気軽にコメント願います