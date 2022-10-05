………………………………………………………全商品や同じカテゴリの商品はこちらから！#MISSI_cap#MISSI_nike………………………………………………………◆ポイント・90年代NIKEのベースボールキャップ・スナップバック・新品タグ付き／デッドストック※郵便サイズに折り畳んで発送します◆サイズ：頭囲56～60cm ツバ7㎝◆状態：A（未使用品）【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED【B】やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし【C】やや使用感があり部分的に目立った汚れやダメージがある【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある◆色:ホワイトブラック◆素材：コットン100%◆番号：2305202………………………………………………………◆注意事項・多少の使用感や細かな汚れ、Used特有の匂いがあるビンテージアイテムであることをご了承の上、ご購入お願いします。・その他の購入ルールはプロフィールをご確認お願いします。………………………………………………………



未使用品 90s NIKE TOWN 白タグ 刺繍ロゴ 6パネル キャップ-



未使用品 90s NIKE TOWN 白タグ 刺繍ロゴ 6パネル キャップ-



未使用品 90s NIKE TOWN 白タグ 刺繍ロゴ 6パネル キャップ-



未使用品 90s NIKE TOWN 白タグ 刺繍ロゴ 6パネル キャップ-



90s 白タグ ナイキ ワンポイント スモール 刺繍 ロゴ 6パネル キャップ



NIKETOWN キャップ 90s ビンテージ オールド-



NIKE(ナイキ) ロゴ刺繍 6パネルキャップ メンズ 帽子 キャップ - キャップ



NIKE(ナイキ) ロゴ刺繍 6パネルキャップ メンズ 帽子 キャップ - キャップ



90s OLD NIKE/Logo Cap/台湾製/ロゴ刺繍キャップ | Vintage.City



NIKE - 90s 白タグ ナイキ ワンポイント スモール 刺繍 ロゴ 6パネル ...



NIKE - Vintage 90s 00s NIKE 白タグ 6panel cap 帽子の通販 by yyy's ...



マクドナルドレーシングチーム 6パネルキャップ USA製 90s イエロー ...



NIKE コーデュロイキャップ | Vintage.City



90s OLD NIKE/Logo Cap/台湾製/ロゴ刺繍キャップ | Vintage.City



90s 白タグ ナイキ ワンポイント スモール 刺繍 ロゴ 6パネル キャップ