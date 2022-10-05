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未使用品 90s NIKE TOWN 白タグ 刺繍ロゴ 6パネル キャップ
商品番号 N31985954735
商品名

未使用品 90s NIKE TOWN 白タグ 刺繍ロゴ 6パネル キャップ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 9,790 円
在庫状況 あり

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商品詳細

………………………………………………………全商品や同じカテゴリの商品はこちらから！#MISSI_cap#MISSI_nike………………………………………………………◆ポイント・90年代NIKEのベースボールキャップ・スナップバック・新品タグ付き／デッドストック※郵便サイズに折り畳んで発送します◆サイズ：頭囲56～60cm　　　　　ツバ7㎝◆状態：A（未使用品）【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED【B】やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし【C】やや使用感があり部分的に目立った汚れやダメージがある【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある◆色:ホワイトブラック◆素材：コットン100%◆番号：2305202………………………………………………………◆注意事項・多少の使用感や細かな汚れ、Used特有の匂いがあるビンテージアイテムであることをご了承の上、ご購入お願いします。・その他の購入ルールはプロフィールをご確認お願いします。………………………………………………………
http://narcologia.ru/goods/manufacture369041.html
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http://narcologia.ru/goods/procurement475133.html

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