ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
………………………………………………………全商品や同じカテゴリの商品はこちらから！#MISSI_cap#MISSI_nike………………………………………………………◆ポイント・90年代NIKEのベースボールキャップ・スナップバック・新品タグ付き／デッドストック※郵便サイズに折り畳んで発送します◆サイズ：頭囲56～60cm ツバ7㎝◆状態：A（未使用品）【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED【B】やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし【C】やや使用感があり部分的に目立った汚れやダメージがある【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある◆色:ホワイトブラック◆素材：コットン100%◆番号：2305202………………………………………………………◆注意事項・多少の使用感や細かな汚れ、Used特有の匂いがあるビンテージアイテムであることをご了承の上、ご購入お願いします。・その他の購入ルールはプロフィールをご確認お願いします。………………………………………………………
http://narcologia.ru/goods/manufacture369041.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring587796.html
http://narcologia.ru/goods/procurement475133.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture369041.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring587796.html
http://narcologia.ru/goods/procurement475133.html
未使用品 90s NIKE TOWN 白タグ 刺繍ロゴ 6パネル キャップ-
未使用品 90s NIKE TOWN 白タグ 刺繍ロゴ 6パネル キャップ-
未使用品 90s NIKE TOWN 白タグ 刺繍ロゴ 6パネル キャップ-
未使用品 90s NIKE TOWN 白タグ 刺繍ロゴ 6パネル キャップ-
90s 白タグ ナイキ ワンポイント スモール 刺繍 ロゴ 6パネル キャップ
NIKETOWN キャップ 90s ビンテージ オールド-
NIKE(ナイキ) ロゴ刺繍 6パネルキャップ メンズ 帽子 キャップ - キャップ
NIKE(ナイキ) ロゴ刺繍 6パネルキャップ メンズ 帽子 キャップ - キャップ
NIKE - Vintage 90s 00s NIKE 白タグ 6panel cap 帽子の通販 by yyy's ...
マクドナルドレーシングチーム 6パネルキャップ USA製 90s イエロー ...
NIKE コーデュロイキャップ | Vintage.City
90s OLD NIKE/Logo Cap/台湾製/ロゴ刺繍キャップ | Vintage.City
90s 白タグ ナイキ ワンポイント スモール 刺繍 ロゴ 6パネル キャップ