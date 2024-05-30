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美品✨BARACUTA バラクータ スウィングトップ G9 ウール ネイビー
商品番号 W85466249133
商品名

美品✨BARACUTA バラクータ スウィングトップ G9 ウール ネイビー
ブランド名 バラクータ
特別価格 税込 11,662 円
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商品詳細

観覧ありがとうございます✨気になることがあればお気軽にコメント下さい！値下げ交渉も大丈夫です◎○アイテムBaracutaバラクータG9スウィングトップ　ウールハリントンジャケットジップブルゾン1937年誕生以来、基本的なデザインを変えずに作り続けている永遠の名作、『BARACUTA（バラクータ）』の”Ｇ-9”スウィングトップです。このブランドらしい上質なウール生地を表地に用いた一品。ラグランスリーブやドッグイヤーカラー、バックのアンブレラカット等、お馴染みのディテールが搭載された本格的な一着です。裏地のタータンチェック柄がアクセントになった非常にお洒落な仕上がりです。イングランド製英国製○サイズサイズ36（S相当）裄丈:84cm身幅:52cm袖丈:55cm着丈:60cm平置き実寸。素人採寸のため多少の誤差はご容赦下さい。着画はお断りいたします。○状態used品のため若干の使用感はございますが、特に目立った傷や汚れはなく、まだまだ長くお使いいただけます♪○カラーネイビー　紺色○素材表地　毛　95%ナイロン　5%裏地レーヨン　85%ナイロン　15%袖裏ナイロン　100%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。100211101401087
http://narcologia.ru/goods/stage993997.html
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http://narcologia.ru/goods/calling129750.html
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