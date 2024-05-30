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- ★ロンハーマン別注★ポロラルフローレン★フリースジャケット
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商品詳細
★PoloRalphLaurenforRonHerman★HYBRIDJACKETホワイトサイズXS※お値下げ不可着用するつもりでしたので、タグは捨ててしまいましたが、試着のみの未使用です。細かいことを気になさる方は、お控えください。平置き※素人採寸サイズXS身幅48肩幅43.5袖丈60着丈66保管時の畳みじわご了承ください。コンパクトに畳んで発送致します。MADISONBLUE、RonHerman、エルダー、出品中★#マディソン#別注#レア#ロンハーマン別注#MADISONBLUE#ダブルネーム#サファリ#Safari#エルダーステイツマン#ジエルダーステイツマン#エルダーステイトマン#ジエルダーステイトマン#ビンテージ#ヴィンテージ#DESCENDANT#Vintage#ELLIOTT#ジョンエリオット#DoubleRL#ダブルアールエル#RL#REIGNINGCHAMP#レイニングチャンプ#レイチャン#REMIRELIEF#REMI#レミレリーフ#ElderStatesman#TheElderStatesman#エルダー#サルスペル#タンタン#TANGTANG#Liberaiders#リベレイダース#ラルフローレン#RHC#ロンハーマン
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