全日空商事　1/200　ANA　B787-9　JA873A NH20106

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商品詳細
スケール...1/201プラ製のスナップキットです。ランディングギアは付属します。レドームは再現されておりますがアンテナ類は再現されていません。スタンドが付属します。問題ない状態かと思いますが見落としがありましたらご容赦ください。お送りする商品の現状優先でお願いします。中古につき神経質な方はご遠慮ください。配送中の衝撃により、パーツの外れ等がありました際には恐れ入りますが、ご購入者様で補修をお願いします。配送中の事故による補償をお求めの場合は配送業者等への連絡等に関しましてはこちらで状況が把握できませんので、購入者様の方でお手配をお願いします。#旅客機#ボーイング#モデルプレーン#ANA#B787#飛行機#1／200#全日空商事#全日空#スターウォーズ#Ｒ２－Ｄ２#ダイキャスト#飛行機#おもちゃ#プラモデル#スナップキット
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ALBATOROS（JC） 1/200 ANA B787-9 JA873A | hospitaldaprovidencia.org.br
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