Stray Kids OFFICIAL LIGHT STICK VER.2

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StrayKidsOFFICIALLIGHTSTICKVER.2スキズペンライトライトスティック新品未使用24時間以内発送JYPJAPANONLINESTOREにて購入致しました。新品未使用の為、点灯確認をしておりません。万が一不良品だった場合でも対応はできませんのでご了承の上ご購入下さい。箱の上からプチプチ梱包して水濡れ防止の袋に入れて発送致します。宜しくお願い致します。