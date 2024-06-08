良品　旧裏　8枚！　キラ、ホロ

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サカキのペルシアンファイヤーフリーザーミュウツー 2枚ピジョットエンテイホロハガネール プロモ トレーナーズ おまけ昔コレクションしていたものです。旧裏のカードとしては、あくまで個人的にはかなりの良品〜比較的良品と評価させていただいてますが、完美品や初期傷を気にされる方はお控え下さい。商品の状態は写真から判断願います。即購入オッケーです。あくまでプレイ用でお願いします。ご検討お願いします。#旧裏#リザードン#ピカチュウ#ミュウ#イーブイ#ゲンガー#ルギア#エーフィ#ブラッキー#リーリエ#マリィ#アセロラ