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良品　旧裏　8枚！　キラ、ホロ
商品番号 S35675521007
商品名

良品　旧裏　8枚！　キラ、ホロ
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 3,421 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サカキのペルシアンファイヤーフリーザーミュウツー　2枚ピジョットエンテイホロハガネール　プロモ　トレーナーズ　おまけ昔コレクションしていたものです。旧裏のカードとしては、あくまで個人的にはかなりの良品〜比較的良品と評価させていただいてますが、完美品や初期傷を気にされる方はお控え下さい。商品の状態は写真から判断願います。即購入オッケーです。あくまでプレイ用でお願いします。ご検討お願いします。#旧裏#リザードン#ピカチュウ#ミュウ#イーブイ#ゲンガー#ルギア#エーフィ#ブラッキー#リーリエ#マリィ#アセロラ
http://narcologia.ru/goods/Taipei848671.html
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