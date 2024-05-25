レトロツリー・ハウス刺繍ロゴ6パネルワークスエードバイカラーキャップ 90s〜

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★フォロー割フォローして下さった方には、商品価格より【200円引き】させて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせ下さい☆★おまとめ割おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にてご相談下さい☆#古着屋ぽっぽ--------------------●商品名レトロツリー・ハウス刺繍ロゴ6パネルワークスエードバイカラーキャップ90s〜です！●ポイント魅力はなんといってもダークベージュのワーク生地×スエード生地のブラウンのつばで切り替わった人気のバイカラーデザインです！ダークベージュ部分の程良くハリのあるワーク生地の6パネルや自由にサイズ調整できてスナップボタン式で外れる仕様のアジャスターバック、前面のレトロなツリーとハウスの刺繍ロゴもポイントです☆●状態90年代移行相当の古着ですので、少し色落ちがあり、スエード部分に少し毛羽立ち、つばの裏地に僅かな点の擦れ跡、裏地の縁にくすみ汚れがあります！その他は状態も良く、これからもたくさんお使い頂けます☆●コーディネート被り具合はやや浅めの深さのキャップで、ワーク系の古着やアメカジスタイルがお好きな方にぴったりのアイテムです！男女問わず、オールシーズン通して活躍します(^^)--------------------●サイズ→FREEサイズ※アジャスターバック式で調整可能です！採寸も参考にしてみて下さい☆※トルソーによる着用イメージも掲載しておりますので、そちらも参考にしてみて下さい☆●カラー→ダークベージュ×ブラウン※実際の色味は、1枚目の画像に近いです！●頭囲→およそ50〜60㎝ ツバの長さ→およそ8㎝ 深さ→やや浅め（浅め・やや浅め・程良い・やや深め・深めの5段階より）※トルソーの頭囲→およそ56㎝※アジャスターバック式なので、サイズは調整可能です！●購入後【24時間以内】に即発送致します！※トラブルを未然に防ぐため、ご購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい！カラー···ベージュ