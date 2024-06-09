BOSS BD-2 Blues Driver 他3つ付けます

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【セット内容】・BD-2（BOSS）・AW-3（BOSS）・SD-1（BOSS）・コンプ（DONNER）サービスでお付けします【概要】エフェクターまとめ売りします。コンプ以外は中古で購入した商品ですので傷は数箇所ございますが、全て問題無く使用できます。（9/29全て動作確認済み）裏面にはマジックテープ貼り付けてます。箱や付属品等はありませんのでご了承下さい。発送の際はプチプチなどで包装し段ボールにまとめさせて頂きます。セット売りと言うこともありますのでお求めやすい価格にしております。そのため値下げは不可とさせて頂きます。ご了承下さい。ちなみに購入時価格の合計は3万以上しています。購入したのはどれも3ヶ月以内のものです。（BOSS製品は全て中古で購入してますので製造年等は不明です）#BD2#BOSS#BD_2_BluesDriver_#SD_1_SuperOverDrive_種類···エフェクター・プロセッサー