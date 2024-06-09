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商品詳細
今年の1月に購入しましたが、使う機会がないため出品します。特に傷や汚れはなく問題なく使用いただけると思います。ご購入よろしくお願いします。#エレキギター#フォレストGT#ギター#ESP#ギブソン#フェンダー#ルナシー#XJAPAN#SUGIZO#スギゾー#イノラン#GLAY#DAITA#ゴールデンボンバー#BABYMETAL#ギター#B'z#ギター#布袋#エックス#ヨシキ#ヒデ#藤岡幹大#ガチシー#hide#Miyabi#ザラストロックスター#ぼっちざろっく
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