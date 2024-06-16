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タトラス Rライン MA-1 ブルゾン
商品番号 X92904067455
商品名

タトラス Rライン MA-1 ブルゾン
ブランド名 タトラス
特別価格 税込 13,902 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タトラスのＲラインMA−1フライトジャケットMTA18S4551になります。TATRAS上位モデルのＲライン、左腕部分のロゴワッペン、TATRASの刻印の入った輝きのあるフロントセンター部分のビッグダブルファスナー、4つのポケット(フロントサイド×2ファスナー・内側×2ファスナー\u0026ノーマル)、TATRASならではの色味とデザインとディテールにこだわったお洒落な逸品となっております。サイズ表記:０３　　　肩幅:約52cm　　　身幅:約54cm　　　着丈:約67cm(首元から)約71cm　　　袖丈:約67cm(素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。尚、肩幅・袖丈はショルダーラインを少し落としたデザインになっておりますので参考程度にお考え下さい。)素材表記　表地　ナイロン100%　　　　　裏地　レーヨン100%　　　　　リブ　コットン90%ナイロン8%　　　　　　　　ポリウレタン2%
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