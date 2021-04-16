人気 ♡ ディーゼル スニーカー スリッポン ダメージ加工 デニム ブレイヴマン

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ディーゼルのスニーカーになります♪ディーゼルのアイコン、ブレイヴマンが施されておしゃれですね♪★ブランドDIESEL ディーゼル★商品詳細ローカットスニーカー★カラーネイビー ホワイト★サイズ表記 28cm ★素材キャンパス★状態経年による使用感はございますが、表面や内側は比較的綺麗な状態です。使用に支障のある傷や汚れ等は見当たりません。まだまだ長く、気持ちよくお使いいただけると思います♪（状態はあくまでも個人の主観です。中古品にご理解頂ける方のみご購入下さいますようお願い致します。）★購入元ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。★配 送 簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。その他のシューズ#tokoshoesサイズ28センチの靴#toko28cm管理番号 080700020542