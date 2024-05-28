⭐️美品▼ルイヴィトン モノグラム ポルト2カルト ヴェルティカル M60533

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♡ご覧頂きまして ありがとうございます♡当方の商品は、送料無料・即購入OKです♫※注意事項ご購入前にプロフィールの確認を宜しくお願いします(*^^*)⭐️アイテム⭐️[ブランド]ルイヴィトン（LOUISVUITTON）[型番]M60533[対象]ユニセックス[カラー]ブラウン[シリーズ]ポルト2カルトヴェルティカル[ライン]モノグラム[シリアル]CA0034[素材]PVCレザー[サイズ]W約11.5cmxH約8.5cmxD約1cm開閉式：フラップ内側：クリアオープンポケットx2[付属品]付属品なし■状態写真③の様に一部白い汚れが見られます。内側クリア部分に傷がございますが、全体的に状態の良い綺麗なお品物です。画像を良くご確認の上ご納得いただき中古品にご理解いただける方のみのご購入をお待ちしておりますm(__)m親族より正規店購入品を譲って頂きました。【注意事項】☆現状品となります。☆画像の物がすべてです。☆未確認動作は保証出来兼ねます。☆お仕事の都合により発送まで2.3日頂く場合が御座います。☆気になる点・不明な点がある方は、必ずご質問下さいませ。#ルイヴィトンM60533#ルイヴィトンパスケース06CE