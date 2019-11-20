union la dodgers newera キャップtokyo(jordan

値下げしたので値下げ不可です。袋に入れて送ります。メルカリで中古にて購入しました。裏のバイザーに少し黄ばみがあります。他は綺麗かと思います。ブラック サイズ73/8ドジャースのUNIONとのコラボNEWERAxUnionxLosAngelesDodgers「STUSSY」「SUPREME」などをいち早く取り揃えていたNY発(現在はLAと東京)のセレクトショップ「UNION」とのレアなコラボです。当時オンラインも店舗も即完売の少ないものです。すぐ支払える方のみ購入ください。コンビニ払いは支払いをしない方がいたりするのでなしでお願いします。基本コンビニ払いの場合1時間以内に支払える方のみでお願いします。返品は受けません。中古の場合は中古に理解ある方のみ購入ください。新品の場合も一度人の手に渡っているものなので神経質な方はご遠慮くださいfearofgodfogourlegacyvandalジャングルシャツ MODULARTROUSERSwtapsジャングルスキニーJACKETSMLXLWMILLMILLBUDSJUNGLELS01/SHIRT.COTTON.SATINVEST992ジョーダンサカイsacaiカウズ kawscampcaphatシャツ unionjordanlowfragmentvanspalaceamgessentialtripsupremeジョーダンambushjordan12345678910/ジョーダン/airm/pigeon/presto/プレスト/airforce1/エアフォース/パンダ/ASSC/アンチPALACE/パレス/KITH/offwhite/girlsdon'tcry/supreme/シュプリーム/ノースフェイス/verdy/BOXLOGO/wuwtapsssza.h.長谷川昭雄 fogカラー···ブラウン



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NEW ERA x Union x Los Angeles Dodgers Frontman LA Cap



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ユニオンがニューエラとコラボ LAドジャースのキャップ4色を展開



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