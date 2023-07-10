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美品　ベロアジャケットSAINT LAURENT PARIS
商品番号 G18279008651
商品名

美品　ベロアジャケットSAINT LAURENT PARIS
ブランド名 サンローランパリ
特別価格 税込 32,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンローラン　ベロアパーカー✴︎サイズ✴︎タグ表記:46肩幅:55身幅:56着丈:60袖丈:48※素人の採寸となります✴︎カラー✴︎ブラックゴールド✴︎定価330,000円✴︎ご覧いただき、ありがとうございます！こちらは試着のみで、未使用のアイテムです。大切に保管しており、大きな傷や汚れはございませんので、安心してお買い求めいただけます。こちらはコレクションの商品で、なかなか手に入らないアイテムです。シンプルでありながらも、存在感があり、コーディネートのアクセントとして最適です。ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。付属品:ハンガー,タグ数種類※他のサイトで画像の無断使用が見られます。こちらは本物の写真(現品)となりますので、ご安心ください。#saintlaurent#サンローラン#ベロアジャケット#アウター#YOHJIYAMAMOTO#HERMES#DIORなど出品しております．
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