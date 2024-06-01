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ポケモンカードレイジングサーフ1box シュリンク付き未開封box
商品番号 D67604524325
商品名

ポケモンカードレイジングサーフ1box シュリンク付き未開封box
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,843 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···パック・ボックス種別/詳細···ボックス種別/詳細···未開封ボックス★ポケモンカードレイジングサーフ1BOXドラゴンスター当選品になります。☆匿名配送☆宅急便コンパクトで発送予定です。シュリンク付き未開封box1boxです。すり替え、トラブル防止の為返品対応は致しかねます。
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