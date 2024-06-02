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激レア　美品　エンポリオアルマーニ　ボアパーカー　プルオーバー　チェック　XL
商品番号 G27667118113
商品名

激レア　美品　エンポリオアルマーニ　ボアパーカー　プルオーバー　チェック　XL
ブランド名 エンポリオアルマーニ
特別価格 税込 10,763 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】こちらはエンポリオアルマーニのプルオーバーです。　あたたかなボア生地に刺しゅうされた、『＃EMPORIOARMANI』ロゴがポイントです。これからの時期大活躍します！イタリア製人と被らないデザインです！◯ブランドエンポリオアルマーニ◯カラーブラウン◯サイズタグ表記／XL平置き実寸※素人寸法になりますので多少の誤字はご了承下さい着丈　約　77cm肩幅　約　57cm身幅　約　56cm袖丈　約　66cm◯状態【★★★】袖周りに多少へたりあり一般的な古着の使用感ですが全体的に綺麗です！★★★★★未使用または新品の商品★★★★使用感のほぼない大変状態の良い商品★★★使用感はあるが、目立つダメージのない商品★★部分的に使用感やダメージがある商品★全体的に使用感やダメージがある訳あり商品※古着は洗濯、検品などのケアを行っております。※ペット、喫煙者無し
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