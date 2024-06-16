希少 Vintage Mac Murray ウエスタン ジャケット ギャバジャン

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カラー···ベージュVintageMacMurray製のウエスタンギャバジンジャケットです。ジョニーデップも着用している有名な1着です。黒や白も希少でたまにしか見かけませんが、こちらは滅多にないカラーだと思います。インナーもシザー柄になっており細部まで拘りが見られます。サイズ表記はありませんがS程度で日本人向けです。肩幅45cm身幅56cm着丈57cm袖丈58cm素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。ヴィンテージ品としては穴あきや色褪せ、襟、袖の切れもなく大変綺麗なコンディションに入ると思います。縫い糸部分に所々擦り切れ、毛羽立ちがあります。左袖のボタン脇に小さな破れがあります。目立ちはしないのでそのまま着用しておりましたが、気になる方は仕立て屋さんに持っていけばすぐ直せるかと思います。画像をご確認ください。HbarCではなくMacMurray製でここまで汚れが少ないのはかなり希少な方かと思います。古着慣れされている方であれば問題なく着用できる状態です。探しても中々見つかる物では無い非常に希少な1着です。よろしくお願い致します。HbarCギャバジャンギャバジンジャケットドライボーンズグッドロッキンクリームソーダバンビーノローターダブルアールエルロカビリーグルービンハイGroovinhigh東洋エンタープライズトウヨウエンタープライズスタイルアイズアットラスト706unionペニーズradiallラディアルGLADHANDグラッドハンドweirdoウィアードギャングスタービルキャリーワコマリアタウンクラフトcampus40s50sロカビリージョニーデップ