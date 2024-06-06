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中国　紫砂　朱泥　色絵陶人形　赤子　按摩道具　一對　在銘　C　R3976
商品番号 M42406186020
商品名

中国　紫砂　朱泥　色絵陶人形　赤子　按摩道具　一對　在銘　C　R3976
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約１０．５cm　幅約４．３cm顔部分が回転します。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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