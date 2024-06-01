美品】バーバリーブラックレーベル 3ピース 夏40R 黒 120's XL相当 ...

この度はご覧いただきありがとうございます^_^○説明本商品は、BURBERRYBLACKLABEL（バーバリーブラックレーベル）のメンズの3ピース、スーツです。裏地にはブランドロゴ柄、馬の柄があり非常にオシャレです。色味はブラックで、サイズ40RはL〜XLサイズ相当です。サイズ合えばレディースの方も是非。着用時期はオールシーズン着用可能です。大人気のスーツなので是非お早めにお買い求めくださいませ。トゥモローランド、ポールスミス、ユナイテッドアローズ、マッキントッシュなど出品してるのでよければ↓も見ていって下さいね^_^#スーツおじさんの商品リスト#スーツおじさんの成人式、パーティー、2次会、結婚式用スーツ#スーツおじさんのバーバリー○アイテムBURBERRYBLACKLABELバーバリーバーバリーブラックレーベルシングル パーティー 二次会 結婚式 入学式 卒業式 ビジネス フォーマル 社会人 オシャレ 人気 テーラードジャケット スーツ 2釦 サイドベンツ 背抜き ノバチェック モノグラム 三陽商会 無地 スリーピース セットアップ 就活 水牛の角 120‘sイタリア○状態 used商品ですが、問題なく長年さ着用いただけます。○カラー サイズ 素材カラー ブラック 黒サイズ40RL〜XL→自身174cm65kgですが、大きいサイズ感です。 ジャケット 40R肩幅 約45身幅 約49袖丈 約60着丈 約76スラックス 40Rウエスト 約82裾幅 約20股上 約24股下 約76総丈 約100渡幅 約30ベスト（ジレ）40R肩幅 約35身幅 約48着丈 約57素材羊毛 ラムウール ※平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。※鑑定済み



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