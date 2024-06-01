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【美品】バーバリーブラックレーベル　3ピース　夏40R 黒　120’s XL相当
商品番号 H31599298050
商品名

【美品】バーバリーブラックレーベル　3ピース　夏40R 黒　120’s XL相当
ブランド名 バーバリーブラックレーベル
特別価格 税込 10,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧いただきありがとうございます^_^○説明本商品は、BURBERRYBLACKLABEL（バーバリーブラックレーベル）のメンズの3ピース、スーツです。裏地にはブランドロゴ柄、馬の柄があり非常にオシャレです。色味はブラックで、サイズ40RはL〜XLサイズ相当です。サイズ合えばレディースの方も是非。着用時期はオールシーズン着用可能です。大人気のスーツなので是非お早めにお買い求めくださいませ。トゥモローランド、ポールスミス、ユナイテッドアローズ、マッキントッシュなど出品してるのでよければ↓も見ていって下さいね^_^#スーツおじさんの商品リスト#スーツおじさんの成人式、パーティー、2次会、結婚式用スーツ#スーツおじさんのバーバリー○アイテムBURBERRYBLACKLABELバーバリーバーバリーブラックレーベルシングル　パーティー　二次会　結婚式　入学式　卒業式　ビジネス　フォーマル　社会人　オシャレ　人気　テーラードジャケット　スーツ　2釦　サイドベンツ　背抜き　ノバチェック　モノグラム　三陽商会　無地　スリーピース　セットアップ　就活　水牛の角　120‘sイタリア○状態　used商品ですが、問題なく長年さ着用いただけます。○カラー　サイズ　素材カラー　ブラック　黒サイズ40RL〜XL→自身174cm65kgですが、大きいサイズ感です。　　　　　　　ジャケット　40R肩幅　約45身幅　約49袖丈　約60着丈　約76スラックス　40Rウエスト　約82裾幅　約20股上　約24股下　約76総丈　約100渡幅　約30ベスト（ジレ）40R肩幅　約35身幅　約48着丈　約57素材羊毛　ラムウール　　※平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。※鑑定済み
http://narcologia.ru/goods/housekeeper906409.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce954455.html
http://narcologia.ru/goods/passionate891813.html

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