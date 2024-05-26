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エクスカリバー　剣チョーカー　夜光石　silver925　ビッククロス
商品番号 T25973874301
商品名

エクスカリバー　剣チョーカー　夜光石　silver925　ビッククロス
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 7,912 円
在庫状況 あり

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商品詳細

剣のネックレスチョーカーです　Tバーチョーカー革ひもも太いです　未使用ですが中古です　クロスソード長さは44㌢ぐらいで　石が暗闇で光りますパーツ全てsilverですデザインチェーンソードネックレス　チョーカーネックレス　安くどうぞ　シルバーアクセサリー925　勇者ネックレス　ネックレスチェーン　925　デザインチェーンディールデザイン　ネクロマンス　シルバー925　　925　950　アルズニ　シルバーネックレス　ファイナルファンタジーネクロマンス　チェーンネックレス　925チェーン　シルバーアクセサリーインディアンジュエリー　ナバホ族　アクセサリーカスタムに
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