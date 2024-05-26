エクスカリバー　剣チョーカー　夜光石　silver925　ビッククロス

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商品詳細
剣のネックレスチョーカーです Tバーチョーカー革ひもも太いです 未使用ですが中古です クロスソード長さは44㌢ぐらいで 石が暗闇で光りますパーツ全てsilverですデザインチェーンソードネックレス チョーカーネックレス 安くどうぞ シルバーアクセサリー925 勇者ネックレス ネックレスチェーン 925 デザインチェーンディールデザイン ネクロマンス シルバー925 925 950 アルズニ シルバーネックレス ファイナルファンタジーネクロマンス チェーンネックレス 925チェーン シルバーアクセサリーインディアンジュエリー ナバホ族 アクセサリーカスタムに
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