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【80s】NIKE ナイキ JODAN ジョーダン キャップ 帽子 ウール 刺繍
商品番号 R73615370778
商品名

【80s】NIKE ナイキ JODAN ジョーダン キャップ 帽子 ウール 刺繍
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

@プロフィール必読お願いします。NIKEキャップグレータグブラック黒レッド赤です。サイズ【フリーサイズ】周囲/つばの長さ/帽子の高さ(㎝)55-62/6.5/10おおまかに測っておりますので、多少の誤差はご了承ください。目立った傷や汚れ等はございません。古着故神経質な方はご遠慮ください。小さくして梱包し、ネコポスもしくはコンパクトBOXに入れて発送します。型崩れ等が気になる方はプラス600円で箱に入れて発送させていただきます。【ご案内】MADEINUSAブランドから、ドメスティックブランドまで、80's90'sのシャツTシャツスウェット等のトップスから、ジャケット等のアウターを多数出品中です。他にも多数出品しておりますので、よろしければご覧ください→#ナス屋46
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