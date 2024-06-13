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新品27.0cmVANSアナハイムファクトリーオールドスクール36DXネイビー
商品番号 I43979010031
商品名

新品27.0cmVANSアナハイムファクトリーオールドスクール36DXネイビー
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VansOldSkoolnavyWhite型番:VN000D3HY28#Vans#VansOldSkoolBlackWhite新品で購入し、紐を通して試着のみの未使用品です。探してた方いましたらぜひ！箱は捨ててしまいましたのでこの値段でお譲りします。・サイズ：27.0cm・VANS・アナハイムファクトリー・オールドスクール36DX・カラー：dressblue・オンスのある生地、太めのブラックライン、光沢のあるテープ、ボリュームのあるトゥ、ヒールパッチ等、60'S当時、カリフォルニアショップで並んでいたかのような通常ラインとは一線を成すビンテージな作りです。東洋エンタープライズリアルマッコイズHarleyofScotland501XX66XX510511557XXサード70505507XXセカンド2NDVANSヴァンズオーセンティックアナハイムファクトリーコレクションLevi'sリーバイスDENIMEドゥニームFULLCOUNTフルカウントWAREHOUSEウエアハウスUESウエスリゾルトボーイズマーケットアナトミカロンハーマンロフトマンBSHOPDANTONダントンオーシバルオーチバルMODSモッズスーツルサンパレイユモールスキンアニ散歩アニ別注ラブルール片野英児666ルイスレザーアディクトクローズマーガレットハウエルバーバリーポールスミスユナイテッドアローズビームスシップス
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新品27.0cmVANSアナハイムファクトリーオールドスクール36DXネイビー
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