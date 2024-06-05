極美品✨️ 入手困難 グッチ 長財布 パイソン ティグレット グリーン Ｗホック

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即購入大歓迎です！⚪︎アイテムグッチGUCCI長財布パイソンティグレットグリーンレザー緑ウォレットロングウォレットエキゾチックレザータイガーヘッド290745Ｗホック⚪︎購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品⚪︎サイズタテ 約10cmヨコ 約19cmマチ 約2.5cm平置き実寸。着画はお断りいまします。⚪︎状態極美品です。パイソンの剥げ欠けが少しございます。写真11枚目をご覧下さい。また、ホックの方が付いています。しかし、お札入れ、小銭入れ、ホック等も大変美品です。奇抜な色で入手困難な為、この機会にどうぞ！⚪︎カラーグリーン緑⚪︎素材パイソン蛇⚪︎付属品保存箱保存袋⚪︎配送簡易包装にて１〜2日程度で発送致します。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。⚪︎ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。