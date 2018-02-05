ヴィヴィアンウェストウッド　ウールマフラー

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幅 19.5長さ 151(cm)平置素人採寸☆返品返金、商品購入後の質問はご遠慮ください。☆状態は写真を優先します。☆一度人の手に渡った中古品です。新品同様をお求めの方、神経質な方は購入をお控えください。