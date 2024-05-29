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- ジョジョの奇妙な冒険５部 暗殺チームのＴシャツ Mサイズ
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商品詳細
ジョジョの奇妙な冒険 ５部 黄金の風暗殺チームＴシャツサイズ：Mサイズ新品 未使用ウルトラジャンプ 2019年3月特大号 応募者全員サービスの『ジョジョの奇妙な冒険 第五部 黄金の風 特製Tシャツ』です。大切にコレクションしていましたが、整理のため出品いたします。4年ほど前のお品物になるため入手困難なお品物かと思います。自宅保管のご理解いただける方お願いいたします。メルカリ便にて発送いたします。かなり迷っているため、急遽削除することがございます。ご了承お願いいたします。ジョジョの奇妙な冒険黄金の風jojoジョジョTシャツレア 貴重 稀少柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
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