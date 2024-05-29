BRUNELLO CUCINELLI 　ポケットチーフ

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BRUNELLOCUCINELLIブルネロクチネリポケットチーフハンカチイタリア製素材:LINO LINENサイズ38×38cm素人採寸なので多少の寸法違いはお許し下さい。一度使用し洗濯しました。一カ所風合いなのか傷なのかわかりませんが小さいほつれが有ります。（写真3枚目）気になる方はご遠慮下さい。◆注意点商品の状態につきましては個人の主観に左右されますので慎重な判断をお願い致します。洋服については、折り畳んで発送致しますので、シワになる可能性がある事はご承知おきください。中古品にご理解頂けない方、神経質な方は入札をご遠慮ください。