★売切・値下不可★【 HTC　エイチティーシー】スタッズ　黒レザー　異素材　80

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#モトどん ヨーロッパブランド中心に出品してます。是非のぞいて見て下さいm(__)m※当方は【フリマアプリにのみ出品】しています。ネット上の詐欺通販サイトに無断転載されていても買わないで下さい。■ブランド：HTC エイチティーシー ハリウッドトレーディングカンパニー※「エイチティーシー(HTC)」はスタッズベルトの元祖とも言われるアメリカのブランド。■性別：ユニセックス■サイズ：表記80 幅3.5cm 全5穴・尾錠含まない全長：95.0cm・尾錠付け根から第1穴：76.0cm・尾錠付け根から第2穴：78.5cm・尾錠付け根から第3穴：81.0cm・尾錠付け根から第4穴：83.5cm・尾錠付け根から第5穴：86.0cm■カラー：黒レザー×黒布地×ピンク布地※黒レザー部分は型押し■状態：新品未使用素材：牛革 × コットンの異素材MIX※こちら天然皮革由来の傷がある場合もありますが購入時よりです。ご了承下さい。■付属品：①商品タグ ②ブランドBOX※箱には潰れや傷があります。※画像が全てです。オールドスタッズ、シュガーケーン、ミノロンゾーニ、、エースウエスタンベルト、ホワイトハウスコックス、DIESEL、テンダーロイン、ダミコ、スローウエアなどのブランドが好きな方にもお勧めです。お買い得価格にて出品しておりますのでこの機会にぜひご検討ください。【注意事項】カメラ解像度、モニターにより現物との差がある場合もございますので、ご了承下さい。【お値下げ交渉について】常識的な金額をご提示頂ければ、喜んで検討いたします。★喫煙者＆ペットおりません!レザーベルト スタッズベルト ユニセックス イタリア モトどん レギュラー幅カラー...ブラック素材...本革カラー...ピンク