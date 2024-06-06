RED MOON ショートウォレット クロコ 黒　レッドムーン HR-01CD

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レッドムーンのショートウォレットの希少なクロコダイルモデルの黒証明書付きコンチョはこのモデルの初期のコンチョです出品者自身が新品で購入し、気に入って数年、日常的に使っていましたが、その後は出番がなくなりこの度、出品させていただきました使用感はありますが、堅牢な作りのレッドムーン製品なので、まだまだ使っていただけますし、購入時の証明書もあるので、修理も受けられるようです状態は写真でご確認ください。【付属品】オリジナルの箱、証明書※保存袋はありません郵便局持ち込み発送を予定していますので、平日のみの発送となります。それではご検討よろしくお願いします財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···その他素材···本革レッドムーンハーフウォレットレザーウォレットバイカーファッションモルガンコンチョロックンロール