Supreme/ANTIHERO Mesh Back 5-Panel

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Supreme/ANTIHEROMeshBack5-PanelSupreme2022Spring/Summerシュプリームとスケートブランドのコラボの中でも特に人気の高いアンタイヒーローとの4回目のコラボレーション今回は1stコラボで採用された両ブランドのロゴを組み合わせたSuprHERO（スーパーヒーロー）ロゴをベースにANTIHEROのDogHumpを組み合わせたデザインも登場フロントパネルにスーパーヒーローロゴとDogHumpを組み合わせたプリントが入ったメッシュキャップバックにはアーチロゴの刺繍が入りますTシャツ同様こちらも初代コラボのデザインを受け継いだモデルメッシュキャップは、やはり日本の猛暑に最適！100%PolyesterMadeinUSA※サイズはフリーサイズ※カラーはbrown、ブラウン、茶色です※supremeオンライン購入品※即購入可、コメント不要です1994年にニューヨーク出身のイギリス人であるジェームズ・ジェビア(JamesJebbia)によって設立。コラボレーションしたブランドはナイキ、エア・ジョーダン、コム・デ・ギャルソン、ザ・ノース・フェイス、ティンバーランド、リーバイス、ルイ・ヴィトン、ア・ベイシング・エイプ、ヒステリック・グラマー、アンダーカバーなど。スケボーのアートワーク提供、ハーモニー・コリン、H・R・ギーガー、デビッド・リンチ、マウリッツ・エッシャー、ラリー・クラーク、ダミアン・ハーストなどSupremeを愛用している日本の芸能人木梨憲武高良健吾窪塚洋介岩田剛典（三代目JSoulBrothers/Exile）登坂広臣木村拓哉庄司智春シソンヌ長谷川忍よゐこ濱口優山本KIDHIKAKIN水原希子蛯原友里仲里依紗大島優子指原莉乃明日香キララRihanna（リアーナ）LadyGaGa（レディ・ガガ）DavidBeckham（デイビッド・ベッカム）綾野剛JustinBieber（ジャスティン・ビーバー）KanyeWest（カニエ・ウェスト)