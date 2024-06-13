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【お値下げ不可】ヴィヴィアンウエストウッド チェック柄 マフラー
商品番号 B51085497848
商品名

【お値下げ不可】ヴィヴィアンウエストウッド チェック柄 マフラー
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 1,719 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VivienneWestwoodのマフラーウール素材になります。数回使用して押入れにて保管しておりました。使用によるよれは多少あるかと思います。商品の状態は写真をご覧ください。長期自宅保管のため匂いがついてる場合がございます。ご了承くださいm(__)m【梱包】OPP袋にお入れしネコポスにて配送予定になります。⚠️お手数をおかけしますがご購入前にプロフィールご確認お願いいたします。柄・デザイン···ストライプ
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