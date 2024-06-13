【お値下げ不可】ヴィヴィアンウエストウッド チェック柄 マフラー

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商品詳細
VivienneWestwoodのマフラーウール素材になります。数回使用して押入れにて保管しておりました。使用によるよれは多少あるかと思います。商品の状態は写真をご覧ください。長期自宅保管のため匂いがついてる場合がございます。ご了承くださいm(__)m【梱包】OPP袋にお入れしネコポスにて配送予定になります。⚠️お手数をおかけしますがご購入前にプロフィールご確認お願いいたします。柄・デザイン···ストライプ
http://narcologia.ru/goods/Persia8488.html
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