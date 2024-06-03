デッドストック USAヴィンテージ シルクジャガード 60s ネクタイ



ブルックスブラザーズ USA製 シルク ネクタイ | Vintage.City



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寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]結構希少な60s初期のアメリカヴィンテージです。ゴージャスなシルクジャガード。当時見られたわずかにオリーブがかったゴールド〜ブロンズ系の色合いです。[状態]着用感の無い新品デッドストックです。##phot03024