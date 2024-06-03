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デッドストック USAヴィンテージ シルクジャガード 60s ネクタイ
商品番号 T74042819525
商品名

デッドストック USAヴィンテージ シルクジャガード 60s ネクタイ
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 1,542 円
在庫状況 あり

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商品詳細

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]結構希少な60s初期のアメリカヴィンテージです。ゴージャスなシルクジャガード。当時見られたわずかにオリーブがかったゴールド〜ブロンズ系の色合いです。[状態]着用感の無い新品デッドストックです。##phot03024
http://narcologia.ru/goods/cotton48861.html
http://narcologia.ru/goods/septet218519.html
http://narcologia.ru/goods/revamp325922.html
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