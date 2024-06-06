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ビアベリー 財布 ハッチバック 黒 プエブロ 本革 二つ折り BEERBELLY
商品番号 H18869910499
商品名

ビアベリー 財布 ハッチバック 黒 プエブロ 本革 二つ折り BEERBELLY
ブランド名 ビアベリー
特別価格 税込 7,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価の20500円で半年前に購入し3ヶ月ほど使用しました。使用感は少しありますが、まだまだ全然使えると思います。誰でも即購入大丈夫です。値下げ交渉はコメントでお願いします。付属品は箱です。
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