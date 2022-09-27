90's 紺タグ カナダ製 stussy ステューシー フリース マフラー

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ご覧頂き有難う御座います。プロフィール必読の上コメント、ご購入お願い致します。値下げ交渉は定型文では無く具体的な金額をご提案頂ければと思います。気持ち程度でしたら検討致します。コンビニ支払いは支払い期日の明記をお願いします。個人出品、自宅保管になりますので神経質な方や新品をお求めの方のご購入はご遠慮下さい。特にヴィンテージ物、オールド物、デニムは価値観の違いがありますので古着慣れしてない方のご購入はご遠慮下さい。【商品の説明】ブランド・メーカー:ステューシー表記size:フリー148cm×20cm素人寸法です。着画はお断りしております。着用感についても個人差ありますので実寸にてご検討よろしくお願いします。Color:ネイビー#猫catsストリート【商品の状態】使用状況:一箇所生地が薄れてる箇所あり。着用に問題無く目立ちません。画像にてご確認よろしくお願いします。【その他】購入後3日以内にご入金、受け取り後速やかにご連絡頂ける方のみご検討よろしくお願い致します。不明点はご質問ください。