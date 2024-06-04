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カステルバジャック ガルニエ 長財布 076615 ブラック
商品番号 X48573196858
商品名

カステルバジャック ガルニエ 長財布 076615 ブラック
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 8,228 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます　↓　　　　↓　　　　↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC/カステルバジャック商品名：ガルニエ長財布商品コード：076615サイズ：幅19cm×高さ9cm×マチ2cm色：ブラック品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：馬革/牛革仕様：カードポケット×12差し込みポケット×2ファスナー式小銭入れ×1札入れ×2商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー
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