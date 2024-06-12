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PADDLERS COFFEE × COMFORTABLE REASON Cap
商品番号 O82547015735
商品名

PADDLERS COFFEE × COMFORTABLE REASON Cap
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PADDLERSCOFFEE×COMFORTABLEREASONPLeagueBaseballCapカラー　BROWNサイズ　フリーサイズミリタリーサージと呼ばれる張りのあるウールの質感も感じられる高級感のある生地は、ツイードのような毛羽立った表面とは違い、クリア加工が施されたスムーズな表面と滑らかな手触りが特徴で、季節問わず着用することが可能。この特別な生地の質感と、少しだけ長めに設計された形や、横から見ると前にしっかり寝るようなツバのデザイン。細部にこだわりがたくさん詰まったプロダクトです。#creek#minnano#COMFORTABLEREASON#在原みゆ紀
http://narcologia.ru/goods/response813442.html
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