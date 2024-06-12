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商品詳細
PADDLERSCOFFEE×COMFORTABLEREASONPLeagueBaseballCapカラー BROWNサイズ フリーサイズミリタリーサージと呼ばれる張りのあるウールの質感も感じられる高級感のある生地は、ツイードのような毛羽立った表面とは違い、クリア加工が施されたスムーズな表面と滑らかな手触りが特徴で、季節問わず着用することが可能。この特別な生地の質感と、少しだけ長めに設計された形や、横から見ると前にしっかり寝るようなツバのデザイン。細部にこだわりがたくさん詰まったプロダクトです。#creek#minnano#COMFORTABLEREASON#在原みゆ紀
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PADDLERS COFFEE × COMFORTABLE REASON Cap | フリマアプリ ラクマ
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