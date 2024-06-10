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- 1点物 LGB BLACK COCONUTS カットソー 染め ブリーチ HSC
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商品詳細
1点物LGBBLACKCOCONUTSカットソー染めブリーチHSCTシャツ状態中古(何度か着用してしばらくタンスに仕舞っていました。)サイズメンズ1素材コットンカラーブルー系青系染め、ペイントなどの加工がかなり入った1点物着る服のジャンルが変わったため出品します。よろしくお願いします。
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