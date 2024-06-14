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ELVIRA 希少ベルト　黒　新品未使用
商品番号 Y34701883575
商品名

ELVIRA 希少ベルト　黒　新品未使用
ブランド名 エルビラ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ELVIRA希少ベルトサイズ約140センチカラー　黒新品未使用コレクション整理中基本、値引きはしませんが、まとめ買いの場合のみ気持ちお値引きさせていただきます。当時かなり買いだめしましたが、趣味が変わり、出品することにしました。当方、タバコ、ペットなしです。クローゼットで保管しておりましたが、多少のシミなどあるかもしれません。ご了承いただける方のみよろしくお願いします。実寸はメーカーなどでご確認ください。
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