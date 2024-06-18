【CRAZY SHIRT】90s USA製 袖シングル デッド クリバンキャット

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当ページをご覧頂きまして誠にありがとうございます。アメカジ、ストリート、USヴィンテージを中心にユニセックスにお使い頂けるようなアイテムを揃えております。続々と新しい商品を出品中ですので、是非チェックをよろしくお願い致します!↓↓↓#古着屋333商品一覧↑↑↑フォロー割ございます!詳細はプロフィールをご覧下さい。◇アイテム:ショートスリーブTシャツ◇カラー:墨黒◇マテリアル:コットン100%◇生産国:アメリカ製MADEINUSA◇年代:90s◇出品しているのは一点物ばかりでございますので、同じ商品はなかなか入荷致しません。気になったアイテムがございましたら、是非お早めのご検討をよろしくお願い致します。またフリマサイトの醍醐味である価格交渉も大歓迎でございます。お気軽にコメントよりご予算をお伝え下さいませ。100%ご希望に添えるかは分かりませんが、精一杯お勉強させて頂きます(^^)◇こんな方にオススメRALPHLAURENラルフローレンCHAMPIONチャンピオンL.L.BEANエルエルビーンHARLEY-DAVIDSONハーレーダビッドソンHARDROCKCAFEハードロックカフェsize:M＊着用感は体格によって個人差がございますので、記載しております実寸を参考にお手持ちのお洋服で近いサイズのものなどでサイズ感をご確認の上、ご検討下さいませ。肩幅:(肩と肩の間):50cm身幅:(脇の下の間):55cm着丈:(バックネックから裾):69cm袖丈:(肩から袖まで):24cm＊平置き、素人採寸ですので、若干の誤差はご容赦ください。ーーーーーーー状態ーーーーーーー◇目立ったダメージのない良好なコンディションです。【S】【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能